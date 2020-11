Inzet tijdens demonstraties Den Haag en Leidschendam

Farmers Defence Force

Boeren van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) kwamen dinsdagochtend in alle vroegte opnieuw protesteren in onder meer Den Haag. FDF wilde in eerste instantie actievoeren bij Paleis Huis ten Bosch omdat de groep van plan was een brief met een noodkreet af te leveren bij koning Willem-Alexander, maar dit was niet toegestaan. Een kleine delegatie mocht daarvoor naar het Kabinet van de Koning (Korte Vijverberg). De rest van de demonstratie vond plaats op de Koekamp.

Goede samenwerking

In de ochtend omzeilde een groep trekkers een blokkade van de politie en is tegengehouden op het Willem Witsenplein. Agenten stonden in goed contact met de boeren en hebben de demonstranten in kleine groepen begeleid naar de aangewezen parkeerlocatie op de Benoordenhoutseweg. Vandaaruit konden de demonstranten lopend naar de Koekamp voor de demonstratie. Er werden voertuigen van Defensie ingezet om te voorkomen dat de trekkers de binnenstad inreden. Enkele boeren probeerden toch hun trekker te parkeren bij het Malieveld, zij zijn door FDF aangesproken om zich te verplaatsen naar de aangewezen parkeerlocatie bij de Benoordenhoutseweg. De boeren zetten hun demonstratie voort bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam.

Aanhoudingen

Er werden twee personen aangehouden. Er werd een persoon aangehouden voor belediging van een agent en een persoon voor gevaarlijk rijgedrag.

Extinction Rebellion

Er vond dinsdag 17 november ook een demonstratie van Extinction Rebellion plaats in Den Haag ter hoogte van de Theresiastraat en de Prins Clauslaan. De demonstranten zijn na de demonstratie op eigen gelegenheid vertrokken.