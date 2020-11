Illegaal pokertoernooi beëindigd

Omstreeks 21.00 uur kregen surveillerende agenten de melding dat er in een woonboot aan de Leidsevaart een illegaal pokertoernooi gaande was en dat er iemand met een vuurwapen had staan zwaaien. Direct gingen meerdere eenheden poolshoogte nemen en zagen op de Pletterij twee mannen in een auto stappen nadat zij de woonboot verlaten hadden. De mannen werden met behulp van de uitpraatprocedure uit de auto gehaald en aangehouden. Bij de mannen en in de auto werd geen vuurwapen aangetroffen.



Samen met surveillancehondengeleiders gingen agenten de woonboot binnen. Er bleek inderdaad een pokertoernooi aan de gang te zijn. Er waren in totaal 15 mensen aanwezig, zij krijgen allemaal een proces-verbaal voor het overtreden van de noodverordening in het kader van de coronamaatregelen. In de woonboot werden tijdens een doorzoeking wat (softdrugs), doosjes met airpods en pepperspray gevonden.



Er wordt nog bekeken in hoeverre bestuurlijke maatregelen mogelijk zijn ten aanzien van de bewoner van de woonboot voor het faciliteren van het pokertoernooi. De verdachten, een 27-jarige man uit Wassenaar en een 32-jarige Leidenaar, zijn heengezonden en mogen in vrijheid het verdere verloop van de zaak afwachten.