Benzinedief aangehouden

Agenten reden op het Laageinde in Halsteren toen ze rond 10.40 uur de auto van de man zagen rijden. Ze gaven de bestuurder een stopteken waar hij netjes aan voldeed. Bij aanspreken bleek dat de man ook degene was die ze zochten voor deze diefstallen van benzine. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar wordt hij gehoord.

Op last van de Officier van Justitie is de auto van de Rotterdammer in beslag genomen en verbeurd verklaard. De 25-jarige man bleek ook niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.