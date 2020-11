Getuigen gezocht van woningoverval Etten-Leur

De recherche startte gisteren direct haar onderzoek. Zo is er onder andere een buurtonderzoek gehouden, zijn camerabeelden bekeken en is er in en rondom de woning technisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek loopt en de recherche komt graag in contact met mogelijke getuigen. Heeft u iets gezien of woont u in de omgeving van de Klaroenring en beschikt u over camerabeelden? Of heeft u wellicht andere informatie die de recherche kan helpen? Dan komt de politie graag met u in contact. Bellen kan via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.

2020302600