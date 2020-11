Kilo's vuurwerk in beslag genomen

De politie viel de woning van de man binnen nadat er overleg was gevoerd met de Officier van Justitie. Die gaf toestemming voor de doorzoeking van zijn woning en de loods.

In de woning werd niets aangetroffen dat te maken had met dit onderzoek. In de loods aan de Expeditieweg in Oostburg troffen agenten 74 kilo illegaal vuurwerk aan. Een groot deel van dit vuurwerk betrof COBRA’s. Alle vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

De eigenaar van het vuurwerk, een man van 38 uit Oostburg, is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord.