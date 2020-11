Gewapende overval tankstation Heerlen

De medewerker stond achter de kassa toen de twee mannen de winkel in kwamen met een mes waarmee ze hem bedreigden. Hij bleef ongedeerd. Na een greep uit de kassa en het wegnemen van sigaretten vluchtte het tweetal te voet. De politie is meteen gestart met een onderzoek. De overvallers hadden beide het gezicht bedekt.



Heeft u rond 21.00 uur iets gezien in de buurt van het tankstation op de N281? Bel dan met de politie via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan via 0800-7000.