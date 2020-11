Opnieuw verdachte aangehouden onderzoek georganiseerde hennepteelt

Het gaat om een 45-jarige man uit Sittard. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het faciliteren van de elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van hennepplantages voor de verschillende criminele samenwerkingsverbanden in dit onderzoek.

De man uit Sittard is in verzekering gesteld. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.

Internationaal onderzoek

In oktober jl. vonden er in dit onderzoek in binnen- en buitenland op diverse plaatsen doorzoekingen plaats. Hierbij werden in Nederland vier verdachten en in België één verdachte aangehouden. Ook in Spanje zijn toen meerdere verdachten gearresteerd en werden daar op verschillende locaties in totaal 13000 hennepplanten in beslag genomen.

Meer aanhoudingen verwacht

Met de aanhouding van de man uit Sittard is het onderzoek nog niet afgerond. De politie sluit niet uit dat komende tijd nog meer aanhoudingen zullen volgen.