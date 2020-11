Getuigen gezocht na diefstal van kassalade

Een onbekende man liep de winkel in en riep dat hij de kassa wilde. Vervolgens trok hij de kassalade uit de kassa en rende hiermee de winkel uit. De medewerker rende achter de verdachte aan in de richting van het Irispark en vervolgens naar winkelcentrum de Lange Voort in Oegstgeest. De politie heeft intussen een buurtonderzoek ingesteld.

Signalement

Het signalement van de verdachte is een blanke man, lengte ongeveer 1,80 m, slank postuur, blond stijl haar tot in zijn nek. De man droeg een blauwe baseball pet en een blauwe trui.

Heeft u Iets gezien of camerabeelden?

De politie zoekt getuigen die in de omgeving van het Irispark of de Lange Voort de verdachte hebben gezien. Wellicht zijn er bewoners of bedrijven die in die omgeving camera’s hebben hangen? Deze informatie kan waardevol zijn voor het onderzoek. Bel voor tips de politie op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.