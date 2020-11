Man zwaar gewond

Rond 19.30 uur kreeg de politie een melding dat er een ongeval had plaatsgevonden. Bij een leegstaand pand troffen agenten twee mannen aan waarvan een man met ernstige brandwonden op de grond lag. De man die bij hem stond vertelde dat het slachtoffer onder stroom had gestaan in een stroomhuisje. Het slachtoffer, 27 jaar zonder vaste woon of verblijfplaats, is overgebracht naar het brandenwondencentrum in Beverwijk. Een 21-jarige man is aangehouden voor het onklaar maken/beschadigen van een elektrisch netwerk. Door het incident zat een gedeelte van Lelystad enkele uren zonder stroom.

De politie onderzoekt nog waarom deze mannen op het terrein waren.