Inbrekers lopen in de handen van politie

Rond 04.00 uur zagen politieagenten, toen zij over de Breestraat reden, twee mannen rennen en besloten uit te stappen om hen te zoeken. Het duo was echter onvindbaar. Vervolgens zagen zij in het slot van een kledingwinkel een stotentrekker zitten. De eigenaresse werd geïnformeerd en kwam ter plaatse. Na het bekijken van de camerabeelden, waarop twee mannen te zien waren die met het slot aan het rommelen waren, ging de politie weer met vervolg. Op dat moment kwam hen een auto tegemoet en sprong de bestuurder uit de auto en rende naar de politiewagen. De man vroeg of de agenten wisten waar de snelweg was want zij waren de weg kwijt. Ondanks het vroege tijdstip, waren de agenten scherp want zij herkenden het duo als het de mannen die zij eerder op de bewakingsbeelden hadden gezien. Het tweetal werd daarna aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2020246874