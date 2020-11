Meerdere aanhoudingen in onderzoek 'Happy Slapping'

Amsterdam - In een onderzoek naar meerdere openlijke geweldplegingen dan wel mishandelingen zijn er op dinsdag 17 november 2020 een vijf minderjarige verdachten aangehouden. Deze openlijke geweldplegingen hebben plaatsgevonden in de periode van 21 augustus 2020 tot 7 oktober 2020 in de omgeving van het Osdorpplein en de Tussen Meer in Amsterdam.