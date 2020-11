Zeven aanhoudingen voor handel in verdovende middelen en witwassen

Gemeenten, politie en andere organisaties werken samen in de strijd tegen ondermijning. Maar u als buurtbewoner of ondernemer bent misschien nog wel de belangrijkste schakel. Ziet, hoort, ruikt u onraad in uw buurt? Of ruikt u een sterke, chemische geur rondom een pand of woning? Of draagt iemand met regelmaat vaten en jerrycans een woning in en uit? Neem het serieus en doe melding bij de politie. Maak in ieder geval nooit vaten, jerrycans met chemische vloeistoffen open en zorg direct voor ventilatie als het een afgesloten ruimte betreft. De dampen die vrijkomen zijn explosief en schadelijk voor mens en milieu. Heb je een vermoeden dat er ergens een lab actief is. Meld het meteen en bel 112. Blijf je liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.