Help misdrijven oplossen; kijk naar Bureau Rijnmond

Rotterdam - De laatste weken is in Bureau Rijnmond veel aandacht geweest voor babbeltrucs ‘in alle soorten en maten’. Dat heeft in sommige gevallen aanhoudingen opgeleverd. Daarnaast zijn er ook mensen in de onmiddellijke omgeving van mogelijke slachtoffers scherp genoeg geweest om tot aanhouding van verdachten over te kunnen gaan. Dit was het geval in twee zaken in Dordrecht.