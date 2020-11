Aanhouding zware mishandeling

Een 53-jarige vrachtwagenchauffeur hielp dinsdagavond rond 21u00 in de Absdaalseweg een vrouw, personalia onbekend, die langs de kant van de weg om hulp vroeg vanwege onenigheid in relatiesfeer. De chauffeur liet haar instappen om haar naar een veilige plek te brengen. De verdachte reed in op de vrachtwagen en mishandelde de vrachtwagenchauffeur. Daarna reed de verdachte met de vrouw weg. Agenten stelden een buurtonderzoek in en vonden de personenauto met de twee inzittenden in de Rietstraat. De verdachte is aangehouden op verdenking van zware mishandeling van de vrachtwagenchauffeur. Ook wordt onderzocht of hij onder invloed was. Het slachtoffer raakte gewond en kreeg medische hulp.