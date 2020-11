Bureau Brabant op zoek naar nepagenten en mishandelaars nachtvissers

Een Poolse autohandelaar en zijn broer parkeren in de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 september 2020 hun vrachtauto’s op een parkeerterrein bij een bedrijf aan de Almweg in Almkerk. Ze zijn in Nederland om auto’s te kopen. Een metallic donkerblauwe BMW personenauto uit de 3 of 5 serie draait omstreeks 07.10 uur het terrein op. De auto heeft opvallende velgen met cirkels. Een man met een crèmekleurige broek aan stapt aan de passagierskant uit en spreekt de handelaar aan. Hij zegt van de politie te zijn en wil de papieren zien. De koopman is te goede trouw en neemt de nepagent mee naar de cabine. Hierop vraagt de nepagent aan de Poolse man of die veel geld bij zich heeft en of hij dat even wil laten zien. De autohandelaar voldoet daar aan waarop de neppolitieman het geld uit zijn handen grist en als een speer naar de BMW rent en weer instapt. Hierna rijden ze met hoge snelheid het erf af richting de A27. De man die zich voordeed als agent is getint, hij is circa 35 jaar oud, heeft een breed postuur en is zo’n 1.75 meter lang. Hij droeg die dag een petje, een mondkapje en plastic handschoenen.