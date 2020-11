Politie en Havenbedrijf Moerdijk werken samen in pilot ANPR-koppeling cameratoezicht

Bij ANPR (Automatic Number Plate Recognition) leest een speciale camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met lijsten gezochte kentekens: van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie. Met deze pilot kan de politie snel reageren bij een zogenaamde ANPR-hit: wanneer er een match is in het systeem. Het draagt tevens bij aan het vergroten van de kennis- en informatiepositie van de deelnemende partners rondom veiligheid in de haven.

Tim Steffens, manager Veiligheid en Havenmeester bij het havenbedrijf: “Met deze koppeling stellen we de politie beter in staat om het werk te doen. Het is een mooie stap in de verdere professiona-lisering van de beveiliging op het terrein, waar ook de Stichting Beveiliging Moerdijk zich hard voor heeft gemaakt.” Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd en een eventueel vervolg vormgegeven.

Fred van Gisteren, operationeel expert/ wijkagent, Politie Zeeland-West Brabant, team Water Moerdijk: De ANPR vormt een van de barrières tegen ondermijning in de zeehavens. Door informatie uit de ANPR kunnen wij samen met de publieke en private partners adequaat inspelen op dreigingen en incidenten. Voor de opvolging met de meldingen werken we samen met het basisteam Roosendaal, team Verkeer en de dienst Infrastructuur van de Landelijk Eenheid, terwijl wij worden ondersteund door team Technisch Toezicht.