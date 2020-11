Politie op zoek naar fietser met geel zichtbaarheidsvest

Die avond omstreeks 21.00 uur reed er een fietser over de Cornelis Florisstraat in de richting van de Tilman Suysstraat. Deze fietser droeg een opvallend geel zichtbaarheidsvest en werd door de later aangehouden verdachte, een 32-jarige man met onbekende verblijfplaats, bijna aangereden. Graag komt de politie in contact met deze persoon.