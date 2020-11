Malafide verhuurmakelaars niet welkom in regio Rotterdam

Na meldingen van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een vermoedelijke malafide verhuurmakelaar. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie in Rotterdam en het Integraal Afpakteam (ConfisQ).







Woensdsagochtend 18 november heeft de FIOD een 23-jarige en twee 26-jarige Rotterdammers aangehouden. De drie mannen – verhuurmakelaars - worden ervan verdacht crimineel geld wit te wassen met het verhuren van (spook)woningen. Om anoniem aan een woning te komen, maken criminelen vaak gebruik van een malafide verhuurmakelaar. Deze verhuurmakelaars houden criminelen uit het zicht van de overheid door bijvoorbeeld de huur contant te ontvangen, geen screening uit te voeren en de huurder niet in te laten schrijven op het adres. Op deze wijze faciliteren zij criminelen en vormen dubieuze verhuurmakelaars een schakel tussen onder- en bovenwereld.



Ook hebben de politie en de FIOD zeven mannen aangehouden voor het bezit van cocaïne en het vermoeden van witwassen. Een van de mannen was illegaal in Nederland. In zes panden woonden andere bewoners dan officieel stonden ingeschreven bij de gemeente, waardoor iemand anoniem in een pand kan verblijven. Een van de panden werd gebruikt voor illegale prostitutie. Er is beslag gelegd op een woning,140.000 euro, 42 kilo cocaïne, twee auto’s, patronen, twee messen, twee zwaarden, een stiletto, twee kluizen, restanten van een hennepplantage, sieraden, horloges, designerkleding, tien designertassen.