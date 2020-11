‘Inzet hond gebeurt volgens duidelijke richtlijnen’

De aanleiding voor het rapport was een klacht van een man die in zijn been was gebeten door een politiehond. De ombudsman adviseerde de politie om de regels voor de inzet van honden op te nemen in de Ambtsinstructie. Het geven van een bijtopdracht aan een hond is immers een zwaar geweldsmiddel dat ernstige gevolgen kan hebben voor een burger. ‘Dat rapport gebruiken we sindsdien als kader voor de inzet van honden’, zegt Verheggen. ‘Zowel bij opleiding en training van de honden, als bij disciplinaire of strafrechtelijke toetsing.’

Het is nu wachten tot de aanbevelingen van de nationale Ombudsman formeel worden opgenomen in de nieuwe Ambtsinstructie voor de politie. Maar dat gaat Verheggen niet snel genoeg. ‘De politie had in een eerder stadium bij de wetgever moeten aandringen op formalisatie. Het resultaat is dat we nu 11 jaar verder zijn en het nog steeds niet in de Ambtsinstructie staat. Dat is een slecht signaal naar onze partners en naar de samenleving.’