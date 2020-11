Twee verdachten aangehouden na woningoverval in Drempt

In de loop van de vrijdag werden door oplettende burgers in Drempt twee verdachten aangehouden en aan de politie overgedragen. De verdachten, een man van 19 en één minderjarige verdachte en beiden afkomstig uit Doetinchem, zijn voorgeleid en zitten nog vast. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte.

Heeft u iets gezien of gehoord, of mogelijk beelden van de omgeving rond die tijd? Meld het de politie via 0900 – 8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000.

2020538939 JH