Politie vermoedt toch brandstichting bij schuurbrand in Wilp

Heeft u in de nacht van 8 november tussen 2.00 en 3.00 uur iets opvallends gezien in de omgeving van de Nieuweweg? Was of woont u daar en heeft u de politie nog niet gesproken, maar beschikt u over camera- of dashcambeelden? Dan wordt u verzocht uw beelden te bekijken en contact op te nemen als daarop iets te zien is dat met deze brand te maken kan hebben.

Informatie doorgeven kan via onderstaand tipformulier of via 0900-8844.

2020529989