Straatrover eindigt in de sloot

Omstreeks 13.45 uur reedt het slachtoffer in de auto op de A. Commandeurlaan, toen de verdachte haar benaderde en zei dat hij moest bellen. Toen het slachtoffer aangaf dat hij niet mocht bellen met haar telefoon, probeerde hij de portier van de auto open te trekken. Het slachtoffer kon snel wegrijden en de verdachte ging er te voet vandoor. Na een zoekactie kwamen meerdere agenten de verdachte op het spoor in het weiland tussen de A.C. de Graafweg en de Westerstraat. Toen de verdachte doorhad dat hij niet kon ontkomen, is hij in de sloot gesprongen. Agenten zijn de sloot in gegaan en hebben de verdachte, die zich hevig verzette, aangehouden. De verdachte is overgebracht het politiebureau.

2020247309