Onderzoek handel illegaal vuurwerk: vier verdachten aangehouden, 1000 kg in beslag genomen

Omstreeks oktober is het team een onderzoek gestart en kwam zo een groep mannen op het spoor die zich bezig zouden houden met de import en (ver)koop van illegaal vuurwerk uit Duitsland. Uitvoerig recherchewerk leidde vervolgens op vrijdag 13 november in Amsterdam tot de aanhouding van twee verdachten en op maandag 16 november volgende in Zaandam nog twee aanhoudingen.

De aangehouden verdachten betreffen een man van 24 jaar uit Zaandam, een man van 18 jaar uit Amsterdam, een man van 20 jaar uit Culemborg en een man van 20 jaar uit Middenbeemster. Zij worden verdacht van het bezit van/de handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Inmiddels is de man uit Culemborg weer heengezonden, maar hij blijft verdachte in het onderzoek. Op dinsdag 17 november werd de verdachte uit Amsterdam voorgeleid aan een rechter-commissaris en twee dagen later ook de andere twee verdachten. Alle drie deze verdachten zijn in bewaring gesteld.

Naar aanleiding van de aanhoudingen doorzochten rechercheurs op maandag 16 november verschillende locaties in Noord-Holland. Op drie plekken werd illegaal vuurwerk aangetroffen, in totaal zo’n 1000 kilo. Het vuurwerk, onder andere cobra’s en shells, lag opgeslagen in een woning, kelderbox en tuinhuisje.