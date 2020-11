Verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van Krzysztof Malinowski

Het onderzoeksteam komt nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben over deze zaak. Wie weet er meer over de dood van Krzysztof Malinowski? Wie heeft informatie over een mogelijke dader of daders? Ook andere informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. Informatie delen met de politie kan telefonisch via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt uw informatie over een ernstig misdrijf ook vertrouwelijk melden door te bellen met het Team Nationale Inlichtingen: 079 - 3458999. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.