Aanhoudingen voor diefstal koplampen

Rond 3:00 uur zagen surveillerende agenten dat er werd ingebroken in een voertuig en dat de koplampen werden weggenomen. De verdachten gingen er vandoor in een auto. Bij de vluchtpoging reden de mannen op een agent af, die nog net op tijd hun aanrijdende auto kon ontwijken. De verdachten zijn tot stoppen gebracht, hierbij raakte een politieauto beschadigd. De twee mannen zijn aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. De politie onderzoekt of er een verband is met eerdere incidenten met gestolen koplampen in de regio Den Haag en Rotterdam.



