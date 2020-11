Politie zoekt mogelijk slachtoffer bedreiging en mishandeling

Een getuige verklaarde hoe een man in een scootmobiel hard op een aantal personen met honden afreed. Even later keerde de verdachte zich weer om en kwam nogmaals hard op de mensen afrijden. Het slachtoffer sprak de man hierop aan, waarop de verdachte de man sloeg en met een mes bedreigde. Agenten kwamen op de melding af en hielden de verdachte aan, het gaat om een 42-jarige man uit Den Haag. Het slachtoffer was vervolgens spoorloos. De politie komt graag met hem in contact. Bent u de man die is bedreigd door een man in een schootmobiel in het Rijswijkse bos? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.