Politie zoekt nog steeds getuigen na explosie

Het appartement raakte door het projectiel zwaar beschadigd, onder andere raakte de voordeur ontzet en sneuvelde er meerdere ruiten. Door getuigen zijn er net voor de explosie twee mannen gezien die in het donker gekleed waren. Ook is er door getuigen een blauwe auto gezien. Het rechercheonderzoek is nog in volle gang en er wordt onderzoek gedaan naar het motief. Het is goed mogelijk dat deze vuurwerkbom op het verkeerde adres is terechtgekomen.



Iets gezien of gehoord?

De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben van dit incident. Heeft u informatie? Bel dan met 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tip ook doorgeven op het onderstaande tipformulier.