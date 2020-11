Getuigen bedreiging met vuurwapen gezocht

Het meisje stond op woensdag 18 november omstreeks 16.15 uur samen met haar vriendin bij de tramhalte van lijn 6 in de richting van Leyenburg. Tegenover de tramhalte stond een groep van zes jongens die het meisje verbaal lastig viel. Een van de jongens liet een vuurwapen zien en het meisje is hier erg van geschrokken.

Signalement verdachten

Verdachte 1

- man

- 14-16 jaar

- blauw mondkapje

- blanke huidskleur

- capuchon van zijn jas over het hoofd

- camouflage jas van het merk North Face

- zwarte trainingsbroek met drie witte strepen op de zijkant van het merk Adidas

- witte sneakers vermoedelijk van het merk Nike en model Airforce

Verdachte 2

- man

- zwarte pet met witte Nike logo op de voorkant

- blauwe mondkapje

- zwart sluikend haar

- zwarte jas met gele label aan de linkerzijde van de kraag vermoedelijk van het merk Parajumper

- zwarte trainingsbroek met witte strepen aan de zijkant van het merk Adidas

- zwarte sneakers

Verdachte 3

- man

- zwarte jas met grijze mouwen en grijze capuchon

- zwarte broek

Verdachte 4

- man

- 14-16 jaar oud

- zwart haar

- licht getinte huidskleur

- gezet postuur

- zwarte jas

- zwarte broek

- zwarte schoenen met witte zolen

- witte telefoon in zijn linkerhand

Verdachte 5

- man

- 14-16 jaar oud

- donker haar

- licht getinte huidskleur

- gezet postuur

- mondkapje

- zwarte jas met witte Nike logo op de linkerborst

- zwarte broek

- zwarte schoenen

Verdachte 6

- 14-16 jaar oud

- bruin krullend haar

- zwarte jas

- blauwe trui

- zwarte broek

- witte sneakers

Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die woensdagmiddag rond 16.15 uur iets gezien hebben dat met deze bedreiging te maken kan hebben. Woont u in de buurt en heeft u bewakingscamera’s en staan er beelden op deel deze beelden dan met ons. U kunt ons ook bereiken via 0900 88 44 of via Misdaad Anoniem 0800-7000.