Politie verricht meerdere arrestaties tijdens grote integrale verkeerscontrole

Behalve de eerder genoemde resultaten schreven agenten in totaal 55 processen-verbaal uit voor:

- niet dragen van de autogordel (9x)

- fietsen met je mobiele telefoon in je hand (8x)

- autorijden met je mobiele telefoon in je hand (4x)

- het niet op eerste vordering tonen van een rijbewijs (6x)

- fietsen zonder verlichting (5x)

- rijden in een auto met te donker getinte autoramen (2x)

- overschrijden van de constructiesnelheid met een bromfiets (2x)

- onjuist gebruik maken van straatmeubilair (2x) (Denk hierbij aan het klimmen of zitten op een beeld, een monument, een overkapping etcetera

- het verstoren van de openbare orde (3x)

- het niet voeren van de juiste kentekenplaat (2x)

- het niet op eerste vordering tonen van een identiteitsbewijs

- rijden met een ongeldig rijbewijs

- rijden met een ster in de voorruit

- rijden met een defect remlicht

- rijden met een defect dimlicht

- rijden met een defect verlichtingsarmatuur

- rijden met scherpe delen

- met een bromfiets rijden over het fietspad

- met een bromfiets rijden over het voetpad

- met een bromfiets rijden over een groenstrook

- rijden met een aanhanger waar de hulpkoppeling niet van in orde is

- rijden met een aanhanger waar de losbreekreminrichting niet van in orde is.