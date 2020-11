Vlissinger aangehouden voor wapenbezit en hennepkwekerij

Er was informatie bij de politie binnengekomen die erop wees dat de man mogelijk wapens in huis zou hebben, daarom zijn agenten woensdag rond 21.45 uur naar zijn huis gegaan. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Agenten hebben een doorzoeking in zijn woning gedaan. Daar werd, naast de twee op echt gelijkende vuurwapens, vervolgens ook nog een hennepkwekerij aangetroffen met 62 planten. De kwekerij is geruimd en alle spullen worden vernietigd.

De man zit nog vast en wordt donderdag gehoord.