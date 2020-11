Man op klaarlichte dag beroofd

De jongeman fietste ergens tussen half en kwart voor vier door de betreffende straat en werd aangesproken door een meisje. Terwijl zij met elkaar in gesprek waren stonden er ineens vier mannen rondom het slachtoffer. De mannen begonnen hem te slaan en één van hen bedreigde hem met en mes. Door de klappen viel het slachtoffer op de grond, waarna hij ook nog geschopt werd. Toen het geweld stopte is de jongeman weggerend en heeft hij hulp gezocht. Uiteindelijk gingen zijn belagers er met onder andere zijn sigaretten en wat medicijnen vandoor.



Wie weet meer?

Wij zijn op zoek naar getuigen van dit incident. Het gaat dus om een groepje van vier mannen. Door alles wat hem was overkomen kon het slachtoffer weinig over zijn belagers vertellen. Maar misschien zegt dit groepje u iets en kunt u ons op weg helpen? Mogelijk heeft u het incident gezien of dat groepje rond die tijd rond zien hangen in de buurt? Misschien woont u in de buurt en heeft u bewakingscamera’s waar iets op te zien is? Kortom, als u iets gezien heeft of informatie heeft dat ons rechercheteam kan helpen komen we heel graag met u in contact. Bel de districtsrecherche via 0800-8844 of deel uw informatie gegarandeerd anoniem via M, 0800-7000.