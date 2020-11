Voertuigcontrole leidt tot hennepvangst en grote som geld

Bij de controle van de auto roken de agenten een sterke henneplucht, waarna ze de auto wat verder gingen bekijken. Toen ze de hennep hadden gevonden en de bestuurder, een 28-jarige inwoner van Eindhoven, aan wilden houden zette die het op een lopen. Hij kon echter snel worden achterhaald en hij werd naar het bureau gebracht. De hennep en zijn auto werden in beslag genomen.



Grote som geld

Tijdens het eerste onderzoek bleek dat er mogelijk een relatie bestond tussen de aangehouden verdachte, de hennep en een woning in de Dadelstraat. Bij een onderzoek in die woning vonden agenten al snel een hoeveelheid henneptoppen die drugshandel doet vermoeden. Maar ook troffen ze een geldtelmachine en een groot contant geldbedrag aan. Daarvan bestaat het vermoeden dat het met criminele activiteiten is verdiend. Het geld werd in beslag genomen omdat waarschijnlijk sprake is van witwassen. Verder vonden agenten ook nog een vuurwapen dat uiteraard ook in beslag genomen werd. De bewoner werd aangehouden en ook zijn auto werd in beslag genomen. De man zit vast voor verder onderzoek. .