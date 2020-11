Poederbrief in Roermond aangetroffen

Direct na de melding werd er door de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 1.

Isolatie

Een medewerker opende rond 12.45 uur de brief en constateerde dat er een onbekende witte stof in zat. Daarop werd de beveiliging ingeschakeld die contact opnam met de politie. Vier medewerkers zijn in contact geweest met de brief en deze personen zijn direct geïsoleerd.

De politie is een onderzoek gestart naar waar de brief vandaan komt en wat het poeder is precies.

Afgelopen dagen zijn er op meerdere plekken in Nederland poederbrieven aangetroffen. De politie onderzoekt de herkomst van deze brieven. Op dit moment is het nog niet duidelijk of er een verband bestaat tussen de verschillende aangetroffen brieven.

Doorgang reguliere processen

De reguliere processen in het ziekenhuis hebben donderdagmiddag gewoon doorgang kunnen vinden en hebben geen hinder ondervonden van het aantreffen van de brief in het bijgebouw.

Inmiddels hebben de hulpdiensten afgeschaald in Roermond.