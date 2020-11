Hoop op meer tips door gerichtere aandacht cold cases

Door gerichter doelgroepen en kanalen te kiezen om burgers om tips te vragen, hoopt de politie op meer cruciale informatie om het onderzoek verder te helpen. ‘We kijken per zaak wie en waar we om tips willen vragen en welke kanalen daar het beste bij passen,’ zegt Guus Philips, portefeuillehouder cold cases bij de politie. ‘Is dat een podcast, een bericht op sociale media dat alleen bewoners van een specifieke wijk zien, of juist aandacht in de landelijke media? Welk communicatiemiddel we inzetten, wordt bepaald door de zaak.

Nabestaanden

‘De coldcasekalender heeft er sinds de lancering voor gezorgd dat het thema cold case op de kaart is gezet,’ vertelt Philips. ‘Aandacht voor het onderwerp blijft nodig, want achter elke onopgeloste zaak zit veel leed. We willen als politie nabestaanden uit hun onzekerheid helpen. Door beter te kijken wat een zaak nodig heeft en wie ons daarbij kan helpen, hopen we nabestaanden meer duidelijkheid te geven en daders alsnog op te sporen.’

Onderzoek

De keuze voor een andere aanpak van coldcasezaken is een wens van de coldcaseteams. In 2020 is op hun verzoek onderzoek gedaan naar het effect van de kalender. Dat interne onderzoek, uitgevoerd door twee politiekundigen van de Politieacademie, is mede de aanleiding geweest voor deze verandering. Philips: ‘Een verschuiving van de doelgroep van gevangenen naar burgers was één van hun aanbevelingen die ook aansluit bij onze wens. En uiteraard kennen we de vragen over de directe bijdrage van de kalender aan de oplossing van zaken. De kalender leverde jaarlijks veel informatie op, die informatie wordt nu dankzij deze maatwerk-aanpak hopelijk concreter. En coldcaseteams boeken natuurlijk ook resultaten die los staan van de kalender, zoals in de zaak Nicky Verstappen.

Betrokkenheid

Nabestaanden van cold cases zijn door de politie meegenomen in deze verandering. De zaak van de in 2002 vermoorde vader van Wicky van der Meijs stond in 2017 op de coldcasekalender. ‘Het is belangrijk dat we bij cold cases “aan de boom blijven rammelen”,’ zegt Van der Wijs. Zij spreekt mede namens de Federatie voor Nabestaanden van Geweldsslachtoffers. ‘Zo is er blijvend aandacht voor deze zaken, nabestaanden en achterblijvers. Het is voor ons inspirerend dat we door de politie betrokken zijn bij deze verandering, want we hebben elkaar heel hard nodig. We moeten samen vooruit kijken, zodat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze onopgeloste zaken zich niet vrij en veilig wanen. Zij moeten altijd het idee hebben dat zij aangehouden en ter verantwoording geroepen kunnen worden.’

Aftrap

In januari 2021 trapt de politie af met de invulling van de eerste cold case “nieuwe stijl”. Philips: ‘Welke zaak dat is, waar en welke invulling we daaraan geven, delen we nu nog niet. Er volgen later in het jaar nog meer communicatie-activiteiten, op momenten die goed aansluiten bij onze onderzoeken. We richten ons dan op minder cold cases dan bij de kalender, maar de nieuwe werkwijze biedt kansen om zaken gerichter en uitgebreider in de spotlight te zetten.’