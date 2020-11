Overval op bezorger in Emmen

Toen hij rond dat tijdstip in zijn witte Opel Movano bestelbus op de Boerschaplaan aankwam om een bestelling af te leveren, werd hij door meerdere personen overvallen en bedreigd. Daarbij is mogelijk gebruik gemaakt van een vuurwapen. De verdachten hebben de bus na de overval achtergelaten in Barger-Oosterveld.

Getuigen

Wij zijn op zoek naar mensen die op zaterdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur iets hebben gezien in de omgeving van de Boerschaplaan en in de wijk Barger-Oosterveld. Daarnaast zijn we op zoek naar camerabeelden waarop mogelijk iets te zien is van de overval en de verdachten.

Heeft u iets gezien of heeft u wellicht andere informatie die voor ons onderzoek van belang kan zijn? Neem dan contact met ons op via 0900-8844.