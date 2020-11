Man zwaar gewond na steekincident

De politie kreeg rond 15.35 uur een melding over het steekincident. Toen agenten ter plaatse kwamen bleek het slachtoffer ernstig gewond te zijn. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op dit moment is zijn toestand zorgwekkend. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor het steekincident. Nadat de man was gestoken gingen er twee mannen vandoor. Gisteren en vandaag worden er sporen veiliggesteld in de woning. Daarnaast hebben agenten gesproken met getuigen. De politie is op zoek naar meer informatie.