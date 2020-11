Inbreker overlopen, bewoner gewond

Rond 3.50 uur hoorden de bewoners iets in huis. De mannelijke bewoner ging op onderzoek uit en stuitte op de inbreker. Er ontstond een schermutseling waarbij de bewoner lichtgewond raakte. Ook de inbreker raakte gewond. Hij ging er vervolgens vandoor. Er is niks buitgemaakt. De politie heeft sporen veiliggesteld en buurtonderzoek gedaan. Het gaat om een woning in een gebied waar niet veel huizen staan. Wellicht heeft er toch iemand iets gezien? Alle tips zijn welkom! Neem contact op via 0900-8844!

(2020518965) NV