Opnieuw aanhouding in onderzoek fatale mishandeling

In totaal zitten er nu zes jongeren vast. Drie van hen zijn vrijdag al voorgeleid en blijven langer vastzitten. Twee verdachten worden in de loop van de ochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris. Later deze week wordt besloten of de laatst aangehouden verdachte ook wordt voorgeleid.

Inhoudelijk kan er op dit moment nog geen aanvullende informatie worden gegeven over de precieze toedracht.