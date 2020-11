76-jarige vrouw overleden na fietsongeval Woerden

Het ongeval vond afgelopen vrijdag, iets na 13.00 uur, plaats. Het slachtoffer reed op haar fiets over de Steinhagenseweg richting Harmelen. Ter hoogte van de Cattenbroekertunnel sloeg de vrouw vermoedelijk linksaf, precies op het moment dat ze werd ingehaald door een 20-jarige man op een scooter. Bij de aanrijding die ontstond liep de vrouw ernstige verwondingen op waaraan zij later is overleden.

Na het ongeval is de 20-jarige man aangehouden. Of hem mogelijk iets te verwijten valt wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels weer heengezonden.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Daarom wil het Opsporingsteam Verkeer graag spreken met mensen die één van beide betrokkenen al eerder hebben zien rijden, voordat het ongeluk gebeurde. Ook met mensen die het ongeluk zelf hebben zien gebeuren komt de politie graag in contact. Tot slot kunnen camerabeelden antwoord geven op belangrijke vragen. Heeft u een camera in de omgeving van dit kruispunt en staan er mogelijk belangrijke beelden op.?Neem ook dan contact op met de politie.

Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844 of via onderstaand meldformulier.