Man in auto beroofd bij Sportpark Panhuis Veenendaal

Het is 18.30 uur op zondagavond 1 november als de 65-jarige man rustig in zijn auto zit te wachten op het parkeerterrein aan de Verlengde Sportlaan in Veenendaal. Plotseling wordt het autoportier opengetrokken. Iemand schopt de man direct in het gezicht, trekt de telefoon van de man uit zijn handen en vraagt om geld. Ondertussen blijft de onbekende man klappen geven aan het slachtoffer. Doordat de motor van de auto al draait lukt het het slachtoffer om weg te rijden.

De verdachte wordt geschat op 16 tot 20 jaar oud. Hij had een licht getinte huidskleur en hij sprak met een accent. Opvallend is dat het slachtoffer de verdachte al enige tijd over het terrein had zien rondlopen en dat deze contact leek te hebben met iemand in een donkere Volkswagen Polo die ook op het terrein geparkeerd stond.

De politie heeft de gewelddadige beroving in onderzoek. Getuigen worden gevraagd zich te melden. Ook als iemand camerabeelden heeft van de directe omgeving kan het goed zijn contact te leggen met de politie. Op de beelden kan waardevolle informatie staan.

Tips doorgeven kan via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand formulier kunnen tips worden doorgegeven.