Overval op supermarkt Soest in onderzoek

De drie jongens kwamen rond 19.30 uur de supermarkt binnen. Daar bedreigden ze medewerkers, vroegen om geld en pakten vervolgens zelf spullen uit de schappen om er daarna vandoor te gaan. Volgens getuigen gaat het om jonge verdachten, rond de 16 of 17 jaar oud. Ze droegen een bivakmuts maar bij één van hen was een lichte huidskleur te zien. Ze zijn er met een grote tas vandoor gegaan, vermoedelijk in de richting van de Dalweg.

Weet u meer over deze overval? Heeft u enig idee wie de verdachten zijn? Heeft u zaterdagavond iets opvallends gemerkt, heeft u de jongens misschien zien rennen? Heeft u mogelijk camerabeelden waar de verdachten opstaan? We horen het graag. De politie is bereikbaar op 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000. Ook via onderstaand formulier kunnen tips worden doorgegeven.