Woning beschoten in Almere, politie zoekt getuigen

Op zaterdagavond, vlak voor middennacht, klinkt er ineens een knal door de Vrijmark in Almere. Een bewoner ontdekt tot zijn schrik dat er een gat in zijn raam zit. Gelukkig raakt niemand gewond. De politie onderzoekt het schietincident en wil graag weten of er omwonenden of voorbijgangers iets gezien hebben.

Tips doorgeven kan via 0900-8844 en anoniem via 0800-7000. Ook via onderstaand formulier kunnen tips worden doorgegeven.