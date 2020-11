Getuigenoproep steekincident Pieter Calandlaan

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en een zoekactie in de buurt opgezet, maar de verdachte is nog niet aangetroffen. Daarom doet de recherche een dringende oproep aan getuigen die daar ter plaatse waren zich te melden en informatie over de identiteit van de verdachte te delen. Dit kan via 0900-8844 maar kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.