Getuigen overval tankstation gezocht

Op het moment van de overval stond een medewerker in het tankstation in een afgesloten ruimte voorraad bij te vullen. Een drietal mannen kwam binnen en bedreigden de medewerker met een mes en vuurwapen en eiste geld. De verdachten probeerden met geweld toegang te krijgen tot de ruimte waar de medewerker zich bevond. Toen dit niet lukte gingen zij er zonder buit vandoor in de richting van de Prinses Beatrixlaan ( winkelcentrum de Boogaard).

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000. Indien u over beelden beschikt, deel deze dan met ons.

Een overval op een winkel, tankstation, taxi of geldauto is een zwaar misdrijf waarbij altijd bedreiging of geweld komt kijken. Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Waar goed wordt beveiligd, laten overvallers zich niet zien. Op politie.nl staan een aantal maatregelen die de veiligheid van een onderneming kunnen vergroten.

Link: https://www.politie.nl/themas/overval