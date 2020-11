Man aangehouden voor bedreiging en mishandeling hotelgasten

Omstreeks 21.30 uur kregen agenten de melding dat er een hotelgast door het lint ging en dat hij andere hotelgasten bedreigde. In het hotel zagen agenten dat meerdere deuren waren ingetrapt en dat hotelgasten een man in bedwang hielden. De man werd door de politieagenten aangehouden. Getuigen vertelden dat de man schreeuwend door de gangen had gelopen en meerdere deuren had ingetrapt. Ook mishandelde hij twee hotelgasten die hierbij gewond raakten. Zij zijn in een ziekenhuis behandeld.



De 18-jarige verdachte had samen met een 31-jarige Fransman een hotelkamer gehuurd. In deze kamer werd een kleine hoeveelheid geld en drugs aangetroffen. Dit is inbeslaggenomen. Ook de 31-jarige Fransman werd aangehouden. De politie onderzoekt deze bedreiging en mishandeling.