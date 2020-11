Verdachte aangehouden voor brandstichtingen in Leidschendam

Sinds april worden in Leidschendam regelmatig auto’s en andere voertuigen in brand gestoken. De recherche heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar deze brandstichtingen en daaruit volgde deze aanhouding. De man wordt ervan verdacht een aantal van de branden te hebben gesticht.

Burgemeester Tigelaar: “Voor de slachtoffers van de autobranden, maar ook voor alle ongeruste inwoners waarvan er sommige zelfs ’s avonds bang waren op straat, is dit goed nieuws. Brandstichting is onacceptabel. Dit is een goed resultaat in het lopende onderzoek.”

Het opsporingsonderzoek loopt nog steeds door. Dus heeft u informatie die mogelijke nuttig kan zijn voor het onderzoek? Of was u getuige van een autobrand? Bel dan 0900 8844 voor de politie. U kunt ook anoniem informatie doorgeven via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).