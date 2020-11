24-jarige man beroofd en toegetakeld in Zwijndrecht

Het was zondagavond iets voor 19.30 uur. De jongeman sprak af via social media en op de plek die afgesproken was kwam een groepje jongens aanlopen. Ze stompten het slachtoffer in zijn gezicht en werkten hem naar de grond, daar werd hij ook nog geschopt. Ze namen vervolgens zijn telefoon, portemonnee en autosleutels mee en gingen er vandoor richting het park. Hij is mogelijk buiten bewustzijn is geweest en had behoorlijk letsel opgelopen. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. Het onderzoek gaat door en hopelijk melden getuigen zich die informatie hebben over het incident. Ook camerabeelden zijn heel erg welkom.



Wie (her)kent de jongens?

De jongens zijn waarschijnlijk tussen de 16 en 20 jaar oud. Twee van hen zijn rond de 1.80 lang, de anderen een stuk kleiner. Een paar van de groep hebben een getinte huidskleur. Ze zijn er vandoor gegaan richting het park en kwamen dus aan over het fietspad. Alle informatie kan helpen. Weet u iets? Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.