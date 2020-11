Man aangehouden na serie-inbraken in Papendrecht

Stockfoto politie

Tientallen bergingen

De politie was er snel bij en agenten troffen in de ruimte waar de bergingen op uitkomen twee mannen aan. Dat zij daar niets goeds in de zin hadden, bleek wel uit het feit dat ze bij het zien van de agenten er meteen vandoor wilden. Eén van de mannen wist daadwerkelijk te ontsnappen, maar de ander werd gearresteerd en is mee naar het politiebureau genomen. In de flat bleken tientallen bergingen met geweld te zijn geopend, mogelijk 40 stuks. De schade aan de deuren alleen al loopt in de duizenden euro’s.

Het is nog onbekend of de mannen daadwerkelijk iets hebben buitgemaakt. Daarom doet de politie een beroep op de inwoners van de flat om aangifte te doen, wat gemakkelijk en snel via politie.nl kan.



Duivenstraat

In een flat aan de nabijgelegen Duivenstraat zou ook in dezelfde nacht ook ingebroken zijn. De dader(s) zouden hier de sloten van de kelderboxen niet vernield hebben, maar door ‘flipperen’ zijn binnengekomen. Of de mannen die in de Pelserflat betrapt werden ook aan de flat aan de Duivenstraat te linken zijn, is nog in onderzoek. Ook hier is nog niet bekend of er iets buitgemaakt en daarom doet de politie ook hier de oproep om aangifte bte doen als daadwerkelijk iets is weggenomen.