Ruzie over huur mondt uit in drie aanhoudingen

De agenten troffen het slachtoffer die de agenten snel mee nam naar zijn woning. Daar waren drie mensen aan het verhuizen van de inboedel van een kamer. Toen bleek dat er een conflict was ontstaan tussen een huurder en verhuurder wat tot resultaat had gehad dat de verhuurder uit de kamer was gezet. Familie was te hulp geschoten om te verhuizen maar dat was uitgedraaid op een ruzie. Daarbij zou er sprake zijn geweest van mishandeling en diefstal van enkele persoonlijke spullen van de aangever. Het drietal, twee vrouwen en een man, is aangehouden. Aan het bureau zijn ze ingesloten en de recherche gaat de zaak onderzoeken.