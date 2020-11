Samenwerken tegen crossen

Er is al langer sprake van overlast in en rondom Alphen-Chaam en Baarle-Nassau door een steeds groter wordende groep van crossers. Wat begon als een klein groepje groeit in het weekend wel eens aan tot 100 man. Omwonenden van de bossen en de akkers klagen al langer. Het is moeilijk om dit als opsporingsinstantie alleen op te pakken. De politie heeft te weinig mensen om dit adequaat te doen, maar dat geld ook voor andere instanties die controles uit kunnen oefenen in de bossen. Maar het is ook een complexe zaak, het gaat over de openbare weg, over particuliere gronden van onder andere Staatsbosbeheer, over akkers van boeren en noem maar op. De klachten gaan dan natuurlijk over het vernielen van de bossen end e akkers. Maar ook laat de groep veel vuil achter waaronder afgewerkte olie. De wijkagent besloot om dan maar alle instanties te laten samen werken op één actiedag.